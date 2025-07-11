Українка в тіктоці поділилася кількома найдивнішими запитаннями, які їй ставили європейці, повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток ksymova.

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Дивні запитання від європейців про Україну

Українка, що зараз живе у Німеччині, розповіла, що чимало європейців досі вірять у міфи про Україну і деколи ставлять досить незвичні запитання. Наприклад, якось блогерку запитали, чи є в Україні своя мова. Також чимало європейців думають, що війна в Україні вже закінчилася.

Європейці ставлять дивні запитання про Україну: дивіться відео

В Україні є лише фермерство?

Ще у блогерки запитували, чи в Україні є тільки фермерство, і чи їздять українці на тракторах.

Так, звичайно: Львів, Одеса, Харків, Київ – це такі великі ферми. Та й бери нижче: ми й не на тракторах, а й на коровах ще їздимо,

– пожартувала у відповідь дівчина.

Деякі німці також запитували в українки, чи є в Україні своя культура – адже їм доводилося чути, начебто Тарас Шевченко – це "російський" поет.

А що, у вас тільки горілку п'ють?

На це дивне запитання блогерка також пожартувала, мовляв – так, скільки років виповнилося, стільки стопочок й потрібно випити.

І, так, це були реальні запитання, які я отримувала від німців. Тож українці за кордоном – працюйте з обізнаністю європейців про те, що Україна – це дуже велика країна з великими можливостями,

– підсумувала дівчина.

До слова, раніше ми вже розповідали, що здивувало британку в Англії після життя в Україні.