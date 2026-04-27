Один пост – и о грин-карте можно забыть: Трамп меняет политику США

В Соединенных Штатах могут ужесточить проверку заявителей на получение грин-карты, включив в нее анализ политических взглядов. Речь идет о новых указаниях администрации Дональд Трамп, которые предусматривают более широкий контроль за высказываниями кандидатов.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние учебные материалы Министерства национальной безопасности США.

Что может стать основанием для отказа?

Согласно документам, причиной отказа в грин-карте могут быть:

участие в пропалестинских протестах;

критика Израиля в соцсетях;

публичные действия, которые могут трактоваться как "антиамериканские", в частности надругательство над флагом США.



Причиной отказа в грин-карте может быть критика Израиля

Как работает новая система проверок?

Новые рекомендации были разосланы сотрудникам Службы гражданства и иммиграции США, которая рассматривает заявки на легальный статус. Иммиграционным офицерам предлагают оценивать:

"антиамериканские" или "антисемитские" взгляды,

возможную поддержку "подрывных" идеологий,

активность заявителей в соцсетях и публичном пространстве.

Все такие случаи должны передаваться на дополнительное рассмотрение руководству и юридическим подразделениям.

Важно! По данным издания, подход к иммиграции в США в последнее время существенно изменился. USCIS, которое ранее считалось техническим органом, все больше привлекается к реализации жесткой политики контроля. В частности: количество одобренных заявок на грин-карту сократилось более чем вдвое усилены проверки заявителей рассматривается возможность анализа соцсетей даже для туристов Государственный секретарь Марко Рубио также уже отменил визы отдельным студенческим активистам из-за их политической позиции.

В то же время подобные проверки не являются полностью новыми для США. Законодательство уже предусматривает отказ в грин-карте лицам, которые:

были членами тоталитарных партий

пропагандировали насильственное свержение правительства

поддерживали экстремистские идеологии.

Однако новые рекомендации расширяют эти критерии, включая оценку современных политических высказываний.

В чем заключается миграционная политика Трампа?

