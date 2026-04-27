Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние учебные материалы Министерства национальной безопасности США.

Смотрите также Радоваться или бежать: Германия готовит новые правила трудоустройства украинцев

Что может стать основанием для отказа?

Согласно документам, причиной отказа в грин-карте могут быть:

участие в пропалестинских протестах;

критика Израиля в соцсетях;

публичные действия, которые могут трактоваться как "антиамериканские", в частности надругательство над флагом США.



Причиной отказа в грин-карте может быть критика Израиля / Фото Pexels

Как работает новая система проверок?

Новые рекомендации были разосланы сотрудникам Службы гражданства и иммиграции США, которая рассматривает заявки на легальный статус. Иммиграционным офицерам предлагают оценивать:

"антиамериканские" или "антисемитские" взгляды,

возможную поддержку "подрывных" идеологий,

активность заявителей в соцсетях и публичном пространстве.

Все такие случаи должны передаваться на дополнительное рассмотрение руководству и юридическим подразделениям.

Важно! По данным издания, подход к иммиграции в США в последнее время существенно изменился. USCIS, которое ранее считалось техническим органом, все больше привлекается к реализации жесткой политики контроля. В частности: количество одобренных заявок на грин-карту сократилось более чем вдвое усилены проверки заявителей рассматривается возможность анализа соцсетей даже для туристов Государственный секретарь Марко Рубио также уже отменил визы отдельным студенческим активистам из-за их политической позиции.

В то же время подобные проверки не являются полностью новыми для США. Законодательство уже предусматривает отказ в грин-карте лицам, которые:

были членами тоталитарных партий

пропагандировали насильственное свержение правительства

поддерживали экстремистские идеологии.

Однако новые рекомендации расширяют эти критерии, включая оценку современных политических высказываний.

В чем заключается миграционная политика Трампа?

Ранее мы писали, что Дональд Трамп планирует депортировать нелегальных мигрантов. Это может привести к потере 8% ВВП США, но снизить уровень безработицы среди американцев.

Трамп вводит таможенные ограничения для компаний, которые перенесли производство из США в Канаду и Мексику, чтобы вернуть их в страну.