Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние учебные материалы Министерства национальной безопасности США.
Смотрите также Радоваться или бежать: Германия готовит новые правила трудоустройства украинцев
Что может стать основанием для отказа?
Согласно документам, причиной отказа в грин-карте могут быть:
- участие в пропалестинских протестах;
- критика Израиля в соцсетях;
- публичные действия, которые могут трактоваться как "антиамериканские", в частности надругательство над флагом США.
Как работает новая система проверок?
Новые рекомендации были разосланы сотрудникам Службы гражданства и иммиграции США, которая рассматривает заявки на легальный статус. Иммиграционным офицерам предлагают оценивать:
- "антиамериканские" или "антисемитские" взгляды,
- возможную поддержку "подрывных" идеологий,
- активность заявителей в соцсетях и публичном пространстве.
Все такие случаи должны передаваться на дополнительное рассмотрение руководству и юридическим подразделениям.
Важно! По данным издания, подход к иммиграции в США в последнее время существенно изменился. USCIS, которое ранее считалось техническим органом, все больше привлекается к реализации жесткой политики контроля. В частности: количество одобренных заявок на грин-карту сократилось более чем вдвое усилены проверки заявителей рассматривается возможность анализа соцсетей даже для туристов Государственный секретарь Марко Рубио также уже отменил визы отдельным студенческим активистам из-за их политической позиции.
В то же время подобные проверки не являются полностью новыми для США. Законодательство уже предусматривает отказ в грин-карте лицам, которые:
- были членами тоталитарных партий
- пропагандировали насильственное свержение правительства
- поддерживали экстремистские идеологии.
Однако новые рекомендации расширяют эти критерии, включая оценку современных политических высказываний.
В чем заключается миграционная политика Трампа?
Ранее мы писали, что Дональд Трамп планирует депортировать нелегальных мигрантов. Это может привести к потере 8% ВВП США, но снизить уровень безработицы среди американцев.
Трамп вводит таможенные ограничения для компаний, которые перенесли производство из США в Канаду и Мексику, чтобы вернуть их в страну.