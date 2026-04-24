"Не для всех": украинка раскрыла минусы популярной страны

Украинка, переехавшая в Испанию, предупредила, что эта страна подходит не для всех – и несмотря на невероятное море, солнце и климат там все же хватает и минусов.

Какие есть минусы в жизни в Испании?

Первый большой недостаток Испании для украинки – это бюрократия. Если нужно сделать документы, по ее словам, это отнимает "вечность". И это касается не только бумаг, но всего – на кассах часто собираются очереди, продавцы могут говорить с покупателями, даже когда остальные также ожидают.

Здесь никто никуда не спешит,

– поделилась украинка.

А вот о следующем минусе большинство людей, думающих о переезде, даже не задумываются – пока не столкнутся с ним сами, и это сиеста. Оказывается, в Испании к ней относятся очень серьезно, и с 14:00 до 17:00 все закрывается, и некоторые вопросы трудно решить днем, что только усугубляет проблему бюрократии.

Любителям кофе в Испании также может быть трудно – ведь найти там вкусно приготовленный напиток непросто.



Также украинка предупредила, что ситуация с поиском работы в Испании сложная – обычно зарплаты очень маленькие, и не такая критическая ситуация только в случае, если вы имеете удаленную работу. Впрочем, сейчас уровень безработицы в Испании понемногу падает – сейчас он составляет примерно 10,45%, что является наименьшим показателем за последние 18 лет, пишет Trading Economics. Последний, но очень важный минус, к которому многие мигранты оказываются не готовыми – это шум. Местные жители очень шумные.

Испания не для всех. Но если научишься жить в ее темпе – ты уже никогда не захочешь жить иначе,

– поделилась блогерша.

