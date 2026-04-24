Жизнь в Испании подойдет далеко не всем – и украинцам, думающим о переезде туда, следует сначала узнать обо всех возможных недостатках, сообщает mila_videocreator.
Какие есть минусы в жизни в Испании?
Первый большой недостаток Испании для украинки – это бюрократия. Если нужно сделать документы, по ее словам, это отнимает "вечность". И это касается не только бумаг, но всего – на кассах часто собираются очереди, продавцы могут говорить с покупателями, даже когда остальные также ожидают.
Здесь никто никуда не спешит,
– поделилась украинка.
А вот о следующем минусе большинство людей, думающих о переезде, даже не задумываются – пока не столкнутся с ним сами, и это сиеста. Оказывается, в Испании к ней относятся очень серьезно, и с 14:00 до 17:00 все закрывается, и некоторые вопросы трудно решить днем, что только усугубляет проблему бюрократии.
Любителям кофе в Испании также может быть трудно – ведь найти там вкусно приготовленный напиток непросто.
В Испании сложно найти вкусный кофе / Фото Pexels
Также украинка предупредила, что ситуация с поиском работы в Испании сложная – обычно зарплаты очень маленькие, и не такая критическая ситуация только в случае, если вы имеете удаленную работу. Впрочем, сейчас уровень безработицы в Испании понемногу падает – сейчас он составляет примерно 10,45%, что является наименьшим показателем за последние 18 лет, пишет Trading Economics. Последний, но очень важный минус, к которому многие мигранты оказываются не готовыми – это шум. Местные жители очень шумные.
Испания не для всех. Но если научишься жить в ее темпе – ты уже никогда не захочешь жить иначе,
– поделилась блогерша.
