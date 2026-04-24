Життя в Іспанії підійде далеко не всім – і українцям, що думають про переїзд туди, слід спершу дізнатися про усі можливі недоліки, повідомляє mila_videocreator.

Які є мінуси у житті в Іспанії?

Перший великий недолік Іспанії для українки – це бюрократія. Якщо потрібно зробити документи, за її словами, це забирає "вічність". І це стосується не лише паперів, але усього – на касах часто збираються черги, продавці можуть говорити з покупцями, навіть коли решта також очікують.

Тут ніхто нікуди не спішить,

– поділилася українка.

А ось про наступний мінус більшість людей, що думають про переїзд, навіть не замислюються – аж поки не зіштовхнуться з ним самі, і це сієста. Виявляється, в Іспанії до неї ставляться дуже серйозно, і з 14:00 до 17:00 усе закривається, і деякі питання важко вирішити вдень, що тільки посилює проблему бюрократії.

Любителям кави в Іспанії також може бути важко – адже знайти там смачно приготований напій непросто.



В Іспанії складно знайти смачну каву

Також українка попередила, що ситуація з пошуком роботи в Іспанії складна – зазвичай зарплати дуже маленькі, і не така критична ситуація лише у випадку, якщо ви маєте віддалену роботу. Втім, наразі рівень безробіття в Іспанії потрохи падає – зараз він становить приблизно 10,45%, що є найменшим показником за останні 18 років, пише Trading Economics. Останній, але дуже важливий мінус, до якого багато мігрантів опиняються не готовими – це шум. Місцеві мешканці дуже галасливі.

Іспанія не для всіх. Але якщо навчишся жити в її темпі – ти вже ніколи не захочеш жити інакше,

– поділилася блогерка.

