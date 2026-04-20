"Как по мне, это противно": украинка раскрыла, что ее до сих пор удивляет во Франции

Украинка, живущая во Франции уже не один год, призналась, что некоторые вещи после переезда ее изрядно удивляли – а с некоторыми она не может примириться до сих пор.

Украинка Карина рассказала о жизни во Франции и некоторых привычках местных, что могут шокировать туристов и мигрантов. И перед поездкой в Париж лучше об этом уже знать, сообщает karyna_tsymbuk.

Что украинку удивляет во Франции?

Бесстрашные пешеходы

Украинка Карина быстро заметила, что во Франции пешеходы часто не ждут зеленого света независимо от того, насколько широкая дорога и сколько машин по ней едет.

Рестораны и сервис

В Украине является нормой зайти в ресторан и самостоятельно выбрать для себя место или столик, а вот во Франции делать так точно не стоит – ведь это будет считаться наглостью или грубостью. Вместо этого нужно дождаться, пока хостес или официант покажут место и посадят вас.

Персонал может быть удивлен или недоволен таким поведением. В Киеве и Польше, где я долгое время работала официанткой, люди очень часто выбирают самостоятельность,

– поделилась девушка.

Общественный транспорт

Поведение людей в автобусах и поездах девушку удивляет до сих пор, хотя она уже к нему привыкла: люди скапливаются в проходе и не дают пройти дальше, хотя большая часть транспорта может оставаться пустой.

Из-за этого многие пассажиры не могут зайти, хотя мест в поезде достаточно.

Люди не спешат

Украинка поделилась, что порой кассир может отвлечься на разговор с посетителем даже если за ним уже собралась очередь.

Или во время очень нагруженных рабочих часов у них не включается режим турбо. Работа выполняется без лишней суеты и хлопот, что мне очень нравится,

– добавила украинка.

Бездомные

По сравнению с Киевом и Польшей бездомных в Париже, по наблюдениям блогера, значительно больше. И очень часто они собираются под заведениями с фастфудом – по этой причине украинка всегда просит наливать ей напитки в бумажные стаканы.

Я не раз видела, как гости оставляют недопитые напитки в фарфоре, после этого приходит бездомный, проходится по всем этим столам и допивает. Как по мне, это противно,

– поделилась блогерша.

По состоянию на 2025 год количество бездомных, проживавших в палатках в основных местах лагеря Парижа составляло от 985 до 1723 человек – и это количество растет из-за усиления ограничений по разрешениям на проживание и сокращения доступных мест для жилья, пишет Le Monde.

