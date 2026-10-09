Могут ли мобилизовать украинцев за границей: обязанности беженцев в Польше, Германии и США

Правила, касающиеся военных обязанностей, существенно различаются для иностранцев в разных странах, о чем свидетельствует опыт Германии, Швеции, США и Польши.

Украинцы, получившие за рубежом статус временной защиты или вид на жительство, не подлежат автоматической мобилизации, если страна пребывания вступит в войну. Однако законодательство каждого региона имеет свои особенности, поэтому возможность призыва или привлечения к гражданской обороне в значительной степени зависит от правил каждого государства, пишет Relocate.to.

Как работает военный призыв для украинцев за рубежом?

В Польше и Германии военная служба и военный долг неразрывно связаны с наличием гражданства, поэтому украинцы, получившие временную защиту или иной вид на жительство, не подпадают под призыв.

А вот Швеция применяет более широкий подход: иностранных резидентов могут привлекать к общей обороне. При этом непосредственно с оружием в руках служат только местные граждане. Между тем в США на воинский учет обязаны становиться также отдельные группы иностранных граждан.

Почему призыв отличается от военной регистрации?

Процесс мобилизации состоит из отдельных правовых этапов – и призыв предусматривает обязательный набор человека в ряды армии. А вот военная регистрация лишь означает, что сведения о лице внесены в базу данных на случай объявления призыва в будущем.

По этому принципу работает американская система призыва "Selective Service", что постановка на учет еще не гарантирует реальной службы.

Но отдельно существуют гражданские оборонные обязанности. Во время военных действий власти страны могут требовать от населения оставаться на рабочих местах в жизненно важных отраслях – например, в энергетике, спасательных службах или медицине. Так поступает правительство Швеции.

А вот закон Польши "Об обороне Отечества" возлагает военный долг непосредственно на граждан страны, пригодных к службе по возрасту и состоянию здоровья. При этом если человек получает польский паспорт, это влечет за собой и мобилизационные обязательства.

А вот для лиц с двойным гражданством, постоянно проживающих за рубежом, предусмотрены отдельные исключительные условия.

В Германии наличие вида на жительство или статуса по § 24 не делает иностранца военнообязанным – там также для прохождения военной службы требуется немецкое гражданство.

Как работает регистрация иностранцев в США?

Регистрация в системе "Selective Service" является обязательной для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, являющихся гражданами США или входящих в определенные иммиграционные группы. Например, она касается:

обладателей Green Card;

беженцев;

лиц со статусом "parole";

иммигрантов без документов.

А вот обладатели неиммиграционных виз в большинстве случаев освобождены от этой обязанности. Однако постановка на учет вовсе не означает автоматический призыв в армию – с 1973 года вооруженные силы страны комплектуются исключительно по контракту, а для восстановления обязательного призыва требуется совместное решение президента и Конгресса.