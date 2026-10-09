Молдова готова принять новую волну украинских беженцев уже этой зимой

В Молдове заявили, что готовы принять новый поток беженцев уже этой зимой, если Украина столкнется с тяжелой гуманитарной ситуацией.

О готовности принимать беженцев заявила президент Молдовы Майя Санду на Moldova Security Forum в Кишиневе, пишет NewsMaker.

Готова ли Молдова принимать беженцев из Украины?

Санду сообщила, что примерно 100 тысяч украинцев в настоящее время находятся в Молдове, но страна уже готова к новой волне беженцев.

С 2022 года в Молдову прибыли более 1 млн украинцев, спасающихся от войны, а около 100 тыс. нашли здесь свой дом. Если этой зимой в Украине будет так же тяжело, как ожидает весь мир, мы готовы принять столько людей, сколько потребуют безопасности,

– заявила президент.

Также бывший премьер-министр и специальный посланник президента по вопросам развития и устойчивости Дорин Речан заявил, что Молдова готовится оказать Украине как логистическую, так и энергетическую поддержку. Кроме того, в стране ведется работа по защите собственной энергетической инфраструктуры.

По его словам, власти уже рассматривают сценарий нового потока украинских беженцев и имеют опыт реагирования на чрезвычайные ситуации. Кроме того, Речан отметил, что энергосистемы Молдовы и Украины связаны – и поэтому Молдова уже готовится к возможным проблемам с энергетической инфраструктурой.

Но на вопрос о том, сможет ли страна самостоятельно обеспечить Украину необходимыми объемами электроэнергии, он ответил, что Молдова не может этого сделать. Впрочем, через ее территорию может поступать электроэнергия из Румынии.

А представительница Европейского Союза Дорота Длоухи-Сулига заявила, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать украинскую энергосистему – в частности, будет поставлять генераторы, чтобы не допустить самых худших сценариев.