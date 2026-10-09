Про готовність до приймання біженців заявила президентка Молдови Мая Санду на Moldova Security Forum у Кишиневі, пише NewsMaker.

Чи готова Молдова приймати біженців з України?

Санду повідомила, що приблизно 100 тисяч українців наразі перебувають у Молдові, але країна вже готова до нової хвилі біженців.

З 2022 року до Молдови приїхали понад 1 млн українців, які втекли від війни, а близько 100 тис. знайшли тут свій дім. Якщо цієї зими в Україні буде так само важко, як очікує весь світ, ми готові прийняти стільки людей, скільки потребуватимуть безпеки,

– заявила президентка.

Також колишній прем'єр-міністр та спеціальний посланник президентки з питань розвитку та стійкості Дорін Речан заявив, що Молдова готується надати Україні й логістичну та енергетичну підтримку. Також в країні працюють над тим, аби захистити власну енергетичну інфраструктуру.

За його словами, влада вже розглядає сценарій нового потоку українських біженців та має досвід реагування на надзвичайні ситуації. Окрім того, Речан зауважив, що енергосистеми Молдови та України пов'язані – і тому Молдова вже готується до можливих проблем з енергетичною інфраструктурою.

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Але на запитання про те, чи зможе країна самостійно забезпечити Україну необхідними обсягами електроенергії, він відповів, що Молдова не може цього зробити. Втім, через її територію може надходити електроенергія з Румунії.

А представниця Європейського Союзу Дорота Длоухі-Суліга заявила, що ЄС й надалі буде підтримувати українську енергосистему – зокрема постачатиме генератори, аби не допустити найгірших сценаріїв.