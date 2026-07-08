"Обдирают" больше всего в Европе: самые популярные схемы мошенничества в Италии

Туристы, отдыхающие в Италии, все чаще жалуются на мошеннические схемы, с помощью которых их пытаются "обмануть" и заставить понести лишние расходы во время отдыха. И некоторые из них могут быть неочевидными.

Добраться до Италии на самом деле довольно просто – практически из любой точки Европы в эту страну можно купить довольно дешевые авиабилеты. Но основные и неожиданные расходы могут поджидать уже на месте – и в итоге они быстро делают общую стоимость поездки довольно высокой, пишет Daily Mail.

Какие мошеннические схемы очень популярны в Италии?

Часто туристы жалуются на обман в ресторанах – и схем там немало. Иногда в счете оказываются лишние напитки, которые гости не заказывали, а порой за дополнительные ингредиенты к мороженому, такие как сливки, орешки и посыпки, просят доплату.

Одна из туристок поделилась историей о том, как во время отпуска в Риме она со своим спутником решила купить по три шарика мороженого, каждый из которых стоил 4 евро. Но вместо 24 евро с них запросили 44. Дополнительные 20 евро пришлось доплатить за добавки в виде сливок и макарунов. Впрочем, девушка утверждала, что обстановка в кафе создавала впечатление, будто все добавки уже включены в сумму 4 евро.



В Италии просят доплату за добавки к мороженому / Фото Pexels

Некоторые туристы жалуются, что в сувенирных магазинах им недокладывали часть оплаченных товаров. Один из путешественников рассказал, что купил браслет и ожерелье, но продавец воспользовался тем, что клиент разговаривал с сестрой и отвлекся, и "забыл" добавить ожерелье, за которое уже заплатили.

Кроме того, в Италии в некоторых заведениях могут требовать доплату за то, чтобы разделить одно блюдо в ресторане на двоих. Владелец одного заведения объяснил, что причина дополнительной платы заключается в дополнительных расходах на салфетки и посуду, а также аргументировал это "трудоемкостью" нарезки продукта.

Стоит знать и о еще одной скрытой доплате – иногда дополнительные средства приходится платить за полотенца и постельное белье. Чаще всего неприятности случаются в крупных туристических городах – Неаполе, Венеции, Милане и Риме.