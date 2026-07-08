Приїхати до Італії насправді досить просто – практично з кожної точки Європи до країни можна придбати досить дешеві авіаквитки. Та основні і несподівані витрати можуть підстерігати вже там – і зрештою вони швидко роблять загальну вартість поїздки досить високою, пише Daily Mail.

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Які шахрайські схеми дуже популярні в Італії?

Часто туристи скаржаться на обман у ресторанах – і схем там є чимало. Іноді в чекові опиняються зайві напої, які гості не замовляли, а часом за додаткові інгредієнти до морозива, як-от вершки, горішки та посипки, просять додаткову плату.

Одна з туристок поділилася історією, як під час відпустки у Римі вона зі своїм супутником вирішила купити по три кульки морозива, кожна з яких коштувала 4 євро. Та замість 24 євро в них попросили 44. Додаткові 20 євро набігли через доповнення у вигляді вершків та макарунів. Втім, дівчина переконувала, що обстановка кафе натякала, начебто усі додатки вже включені у суму 4 євро.



В Італії просять доплату за додатки до морозива / Фото Pexels

Деякі туристи скаржаться, що у сувенірних крамницях їм недокладали деякі з оплачених товарів. Один з мандрівників розповів, що він купив браслет та намисто, але продавець скористався тим, що клієнт розмовляв з сестрою і відволікся, тож "забув" докласти намисто, за яке вже заплатили.

Окрім того, в Італії в деяких закладах можуть вимагати доплату за те, аби розділити одну страву у ресторані на двох людей. Власник одного закладу пояснив, що причина додаткової плати полягає у додаткових витратах на серветки та посуд, а також аргументував це "важкою роботою" з нарізання продукту.

Варто знати й про ще одну приховану доплату – іноді додаткові кошти доводиться віддавати за рушники та постільну білизну. Найчастіше неприємності трапляються у великих туристичних містах – Неаполі, Венеції, Мілані та Римі.