Осторожно, мошенники: в Молдове с беженцев пытаются взять деньги за временную защиту
- В Молдове обнаружен мошеннический сайт protectietemporara.md, который требует деньги за продление временной защиты для беженцев.
- Генинспекторат миграции отмечает, что процедура продления бесплатная и возможна только через официальный сайт igm.gov.md, и призывает сообщать в полицию о подозрительных действиях.
Украинцев, находящихся под временной защитой в Молдове, местное правительство предупредило о мошеннической схеме с временной защитой.
В Молдове появился сайт, что под видом правительственного ресурса пытается выманить деньги у беженцев для "продления временной защиты", пишет Moldova1.
Что известно о мошеннической схеме?
Генеральная инспекция по вопросам миграции обнаружила мошеннический сайт,, который якобы предлагает продление услуг временной защиты за определенную плату. Впрочем, эта платформа не принадлежит государственным учреждениям.
Сайт называется protectietemporara.md и не администрируется Генеральной инспекцией или любым другим государственным органом Молдовы. Зато в органе власти отметили, что процедура по продлению временной защиты является бесплатной.
Провести ее можно только на официальном веб-сайте – igm.gov.md в разделе "временная защита". Далее следует действовать согласно инструкции, что будет указана на странице, пишет Moldpress.
Внимание!!! Не становитесь жертвами мошенников. Если с вами связались люди с просьбой о деньгах для получения временной защиты или если вы пользовались подозрительными платформами, немедленно сообщите об этом в полицию,
– заявили в Генинспекторате.
О мошенниках уже сообщили в соответствующие органы и сейчас работают над тем, чтобы заблокировать сайт. А вот украинцев, которые уже перечислили деньги мошенникам, призвали обращаться в полицию.
