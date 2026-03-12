Осторожно, мошенники: в Молдове с беженцев пытаются взять деньги за временную защиту

Украинцев, находящихся под временной защитой в Молдове, местное правительство предупредило о мошеннической схеме с временной защитой.

В Молдове появился сайт, что под видом правительственного ресурса пытается выманить деньги у беженцев для "продления временной защиты", пишет Moldova1.

Что известно о мошеннической схеме?

Генеральная инспекция по вопросам миграции обнаружила мошеннический сайт,, который якобы предлагает продление услуг временной защиты за определенную плату. Впрочем, эта платформа не принадлежит государственным учреждениям.

Сайт называется protectietemporara.md и не администрируется Генеральной инспекцией или любым другим государственным органом Молдовы. Зато в органе власти отметили, что процедура по продлению временной защиты является бесплатной.

Провести ее можно только на официальном веб-сайте – igm.gov.md в разделе "временная защита". Далее следует действовать согласно инструкции, что будет указана на странице, пишет Moldpress.

Внимание!!! Не становитесь жертвами мошенников. Если с вами связались люди с просьбой о деньгах для получения временной защиты или если вы пользовались подозрительными платформами, немедленно сообщите об этом в полицию,

– заявили в Генинспекторате.

О мошенниках уже сообщили в соответствующие органы и сейчас работают над тем, чтобы заблокировать сайт. А вот украинцев, которые уже перечислили деньги мошенникам, призвали обращаться в полицию.

