У Молдові з'явився сайт, що під виглядом урядового ресурсу намагається виманити гроші у біженців для "продовження тимчасового захисту", пише Moldova1.

Що відомо про шахрайську схему?

Генеральна інспекція з питань міграції виявила шахрайський сайт, що нібито пропонує продовження послуг тимчасового захисту за певну плату. Втім, ця платформа не належить державним установам.

Сайт називається protectietemporara.md та не адмініструється Генеральною інспекцією чи будь-яким іншим державним органом Молдови. Натомість в органі влади наголосили, що процедура з продовження тимчасового захисту є безплатною.

Провести її можна лише на офіційному вебсайті – igm.gov.md у розділі "тимчасовий захист". Далі слід діяти згідно з інструкцією, що буде вказана на сторінці, пише Moldpress.

Увага! Не ставайте жертвами шахраїв. Якщо з вами зв’язалися люди з проханням про гроші для отримання тимчасового захисту або якщо ви користувалися підозрілими платформами, негайно повідомте про це поліцію,

– заявили у Генінспектораті.

Про шахраїв вже повідомили у відповідні органи й зараз працюють над тим, аби заблокувати сайт. А ось українців, які вже перерахували гроші шахраям, закликали звертатися до поліції.

Що ще слід знати українцям за кордоном?