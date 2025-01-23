Могут ли военные выезжать за границу в 2025 году

Сейчас большинство мужчин призывного возраста не имеют права выезжать за границу. Однако для военнослужащих, в том числе и участников боевых действий, действуют другие правила.

Военнослужащие имеют право ездить за границу не только для обучения или лечения, но и для отдыха или встречи с родными в пределах отпуска. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как военнослужащему выехать за границу

Национальная ассоциация адвокатов Украины отмечает, что согласно статье 8-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащие имеют право на выезд за границу.

Но для этого нужно получить разрешение от командования, подав рапорт через своего командира на имя командира воинской части.

Важно. Рапорт командиру нужно подать не позднее, чем за 15 дней до отпуска. В рапорте нужно максимально подробно прописать всю информацию об отпуске.

В рапорте необходимо обязательно указать:

даты выезда и возвращения,

город и адрес пребывания,

тип транспорта и пункт пропуска, через который будет осуществляться пересечение границы,

если будете ехать автобусом, добавьте билеты в обе стороны,

если владеете секретной информацией, то укажите страны, через которые будете проезжать.

Также могут понадобиться документы, которые подтверждают цель поездки. Если защитник едет к семье, к рапорту необходимо добавить: свидетельства о браке и рождении детей, а еще их удостоверения о временной защите или другое подтверждение их проживания там.

Рапорт с приложенными документами и резолюцией непосредственного командира передадут в штаб воинской части. Решение принимается в индивидуальном порядке командиром воинской части.

ArmyInform отмечает, что в целом возможность выезда за границу зависит от командира. Кто-то может отпустить даже на футбольный матч или на курорт, а кто-то только в крайнем случае или к семье.

В случае одобрения отпуска командир оформит приказ, который дает право на выезд. Также разрешение на выезд должен быть указан в отпускном билете, который необходимо будет взять с собой.

Какие документы нужны военному при пересечении границы

действительный загранпаспорт;

документ, удостоверяющий личность военного (военный билет, удостоверение офицера и т.д.);

выписка из приказа соответствующего уполномоченного лица, принявшего решение о предоставлении отпуска и права на выезд;

отпускной билет, в котором указаны места пребывания военнослужащего во время отпуска и разрешение на пересечение государственной границы Украины.

Пограничники могут отказать в пересечении границы, если есть запрет на выезд, не связана со службой. К примеру, определенные уголовные дела, судебные решения или неуплаченные штрафы или алименты.