Чтобы путешествие принесло только положительный опыт, важно тщательного ознакомиться с правилами перевозки лекарственных препаратов. Какие лекарства можно перевозить через границу и в каком количестве, рассказывает 24 Канал.

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Можно ли перевозить лекарства через границу

Без рецепта разрешено ввозить только препараты, не имеющие сильного действия, в частности обезболивающие, таблетки от укачивания и витамины.

Лицам разрешено ввозить лекарства для личного пользования с максимальной стоимостью 430 евро на одного человека. А максимальный объем ввоза лекарственных препаратов – 500 миллилитров.

Для более серьезных лекарств нужен рецепт. Это касается, например, транквилизаторов и психотропных веществ.

Категорически запрещен ввоз в страны ЕС лекарств, содержащих кодеин или эфедрин, например "Нурофен Плюс", "Кетанов" и "Бронхолитин", которые широко используются в Украине.

Как перевезти лекарства сильного действия

Если вы проходите курс лечения лекарствами, которые запрещены к ввозу, необходимо задекларировать их. Для этого потребуются:

копия медицинской карты;

рецепт от врача;

чек из аптеки;

справка с диагнозом, названием препарата, его необходимым количеством и сроком приема, заверенная подписью вашего врача и главного врача медицинского учреждения.

Чтобы избежать проблем на таможне, обязательно ознакомьтесь с составом препаратов до поездки. За ввоз запрещенных лекарств предусмотрена конфискация и административный штраф.

Важно: список запрещенных препаратов в каждой стране может отличаться. Бывает, что случаются проблемы даже с безобидными, на первый взгляд, таблетками от кашля, из-за того, что в них содержится кодеин или эфедрин.