Щоб подорож принесла лише позитивний досвід, важливо ретельного ознайомитися з правилами перевезення лікарських препаратів. Які ліки можна перевозити через кордон і в якій кількості, розповідає 24 Канал.

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Чи можна перевозити ліки через кордон

Без рецепта дозволено ввозити лише препарати, що не мають сильної дії, зокрема знеболювальні, таблетки від заколисування та вітаміни.

Особам дозволено ввозити ліки для особистого користування з максимальною вартістю 430 євро на одну особу. А максимальний обсяг ввезення лікарських препаратів – 500 мілілітрів.

Для більш серйозних ліків потрібен рецепт. Це стосується, наприклад, транквілізаторів і психотропних речовин.

Категорично заборонено ввезення до країн ЄС ліків, що містять кодеїн або ефедрин, як-от "Нурофен Плюс", "Кетанов" і "Бронхолітин", які широко використовуються в Україні.

Як перевезти ліки сильної дії

Якщо ви проходите курс лікування ліками, які заборонені до ввезення, необхідно задекларувати їх. Для цього будуть потрібні:

копія медичної карти;

рецепт від лікаря;

чек з аптеки;

довідка з діагнозом, назвою препарату, його необхідною кількістю і терміном приймання, завірена підписом вашого лікаря і головного лікаря медичного закладу.

Щоб уникнути проблем на митниці, обов'язково ознайомтеся зі складом препаратів до поїздки. За ввезення заборонених ліків передбачено конфіскацію та адміністративний штраф.

Важливо: список заборонених препаратів в кожній країні може відрізнятися. Буває, що трапляються проблеми навіть із нешкідливими, на перший погляд, пігулками від кашлю, через те, що в них міститься кодеїн або ефедрин.