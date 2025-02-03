Сколько растительного масла можно взять с собой в Польшу

Растительное масло является одним из тех продуктов, который разрешено ввозить в Польшу. Часто украинцы берут его с собой, потому что у нас оно дешевле, а для некоторых – вкуснее.

Сколько можно перевезти масла через границу с Польшей, рассказывает 24 Канал.

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Сколько масла можно взять с собой в Польшу

Согласно таможенным правилам, в Польшу разрешено ввозить продукты, которые не содержат мяса или молока, в количестве до 2 килограммов для каждого наименования. Поскольку растительное масло не содержит этих ингредиентов, то, исходя из расчетов, вы можете взять с собой примерно 2 литра масла для личного пользования.

В дополнение к маслу, вы можете взять с собой и другие продукты. Главное, чтобы они не превышали разрешенное количество. В случае превышения лимита необходимо будет задекларировать продукцию, уплатив пошлину.

Однако если превышение незначительное, то окончательное решение остается на усмотрение таможенника. В крайнем случае лишнее могут конфисковать.

Также стоит напомнить, что существуют ограничения на ввоз некоторых продуктов животного происхождения, в частности мясных изделий и молочки. Однако можно перевозить рыбу и морепродукты.