Скільки можна перевезти олії через кордон з Польщею, розповідає 24 Канал.

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Скільки олії можна взяти з собою в Польщу

Згідно з митними правилами, до Польщі дозволено ввозити продукти, які не містять м'яса чи молока, у кількості до 2 кілограмів для кожного найменування. Оскільки олія не містить цих інгредієнтів, то, виходячи із розрахунків, ви можете взяти з собою приблизно 2 літри олії для особистого користування.

На додачу до олії, ви маєте змогу взяти з собою й інші продукти. Головне, щоб вони не перевищували дозволену кількість. У випадку перевищення ліміту необхідно буде задекларувати продукцію, сплативши мито.

Однак якщо перевищення незначне, то остаточне рішення залишається на розсуд митника. В крайньому разі зайве можуть конфіскувати.

Також варто нагадати, що існують обмеження на ввезення деяких продуктів тваринного походження, зокрема м'ясних виробів та молочки. Однак можна перевозити рибу та морепродукти.