Украинцы имеют право провозить в Польшу шоколад и шоколадные конфеты. Об этом пишет 24 Канал.

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Сколько конфет и шоколада можно привезти в Польшу

По правилам ЕС, объем ввоза пищевых продуктов не должен превышать 2 килограмма на человека. Однако в хорошем настроении пограничники могут пропустить и большее количество, если видят, что это не для продажи.

Поэтому если вы везете несколько килограммов конфет (например, 3 – 5), то проблем обычно не возникает. Если больше, то это могут расценить как контрабанду. Также продукты обязательно должны быть в заводской упаковке

Если это конфеты с алкоголем (например, с ликером), то учитывается норма на ввоз алкоголя (до 1 литра крепких напитков или 2 литра слабоалкогольных).



В Польшу можно провозить конфеты и шоколад / Pexels

И заметьте, что хотя в ЕС действуют ограничения на ввоз продуктов животного происхождения (например, мясо или сыра), эти ограничения не касаются шоколада или конфет с молоком в составе.

А вот любимое многими сгущенное молоко ввозить запрещено, даже вареное. Это на случай, если у вас возникла мысль познакомить поляков с этим лакомством.