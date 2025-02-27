Мед через границу – можно перевозить это лакомство в Польшу, или нет

Говорят, что найти настоящий и вкусный мед за границей – задача со звездочкой. Поэтому не удивительно, что украинцы желают захватить его с собой, но можно ли это делать.

Существуют продукты, которые категорически запрещено вывозить за пределы страны, поэтому при пересечении границы работники таможни могут их конфисковать. Касается ли это меда, рассказывает 24 Канал.

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Можно ли перевозить мед через границу

Согласно правилам Европейского Союза, максимально допустимый объем импорта пищевых продуктов установлен на уровне 2 килограмма на одного человека. Эта норма распространяется и на мед, который очень популярен среди украинцев.

Таможенные правила в транспортировке меда зависят и от страны, в которую вы въезжаете. В общем:

ЕС: мед, как правило, разрешен, но некоторые страны могут иметь ограничения в зависимости от происхождения меда или определенных правил здравоохранения.

мед, как правило, разрешен, но некоторые страны могут иметь ограничения в зависимости от происхождения меда или определенных правил здравоохранения. Соединенные Штаты: вы можете ввозить мед в США, но его нужно задекларировать на таможне.

вы можете ввозить мед в США, но его нужно задекларировать на таможне. Австралия и Новая Зеландия: строгие законы о биозащите часто запрещают ввоз меда в эти страны из-за беспокойства вредителями и болезнями.

Так что, если вы везете 2 килограмма меда, то проблем не возникнет. Если же больше, это могут классифицировать как контрабанду.

В ограниченном количестве можно перевозить и следующие продукты:

икру – 125 граммов на человека,

свежие овощи и фрукты – до 5 килограммов,

яйца и яичные изделия – до 2 килограммов,

кофе – до 500 граммов, а чай – до 100 граммов на человека,

шоколад – всего несколько плиток,

торты, конфеты, выпечка – до 2 килограммов.

В то же время перед путешествием всегда проверяйте конкретные таможенные правила страны, которую вы посещаете, поскольку правила могут изменяться.

Нередко за границей возникает необходимость немедленно совершить денежный перевод родным домой. Не каждый сервис, что есть сегодня на рынке, может гарантировать скорость передачи средств – иногда операция может занять несколько дней. Но это не о TransferGo! С ним деньги поступят через мгновение.