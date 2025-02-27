Існують продукти, які категорично заборонено вивозити за межі країни, тому під час перетину кордону працівники митниці можуть їх конфіскувати. Чи стосується це меду, розповідає 24 Канал.

Читайте також Щоб не було нюансів: чи можна перевозити ковбасу через кордон

Чи можна перевозити мед через кордон

Згідно з правилами Європейського Союзу, максимально допустимий обсяг імпорту харчових продуктів встановлено на рівні 2 кілограмів на одну особу. Ця норма поширюється і на мед, який дуже популярний серед українців.

Митні правила щодо транспортування меду залежать і від країни, до якої ви в'їжджаєте. Загалом:

ЄС: мед, як правило, дозволений, але деякі країни можуть мати обмеження залежно від походження меду або певних правил охорони здоров'я.

мед, як правило, дозволений, але деякі країни можуть мати обмеження залежно від походження меду або певних правил охорони здоров'я. Сполучені Штати: ви можете ввозити мед до США, але його потрібно задекларувати на митниці.

ви можете ввозити мед до США, але його потрібно задекларувати на митниці. Австралія та Нова Зеландія: суворі закони про біозахист часто забороняють ввезення меду в ці країни через занепокоєння шкідниками та хворобами.

Тож, якщо ви везете 2 кілограми меду, то проблем не виникне. Якщо ж більше, то це можуть класифікувати як контрабанду.

В обмеженій кількості можна перевозити й такі продукти:

ікру – 125 грамів на людину,

свіжі овочі та фрукти – до 5 кілограмів,

яйця та яєчні вироби – до 2 кілограмів,

кава – до 500 грамів, а чай – до 100 грамів на людину,

шоколад – лише кілька плиток,

торти, цукерки, випічка – до 2 кілограмів.

Водночас перед подорожжю завжди перевіряйте конкретні митні правила країни, яку ви відвідуєте, оскільки правила можуть змінюватися.

Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про TransferGo! З ним гроші надійдуть за мить.