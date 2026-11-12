Выбрасывать мусор в Польше смогут далеко не все: в городах вводят новые правила

Органы местного самоуправления в Польше ищут новые способы контролировать, выносят ли все жители правильно отсортированный мусор и пользуются ли мусорными баками именно те жильцы домов, которым принадлежат эти контейнеры.

Новые методы авторизации жителей для доступа к мусорным бакам уже опробовали в Барануве. И теперь этот пример хотят перенять и другие города, пишет InPoland.

Как изменится выброс мусора в Польше?

Неправильная сортировка отходов, а также то, что жители выбрасывают мусор за пределы своего жилого района, – это проблемы, которые в Польше не исчезают годами. И из-за этого многие мусорные контейнеры в городах переполнены. Очень часто непросто определить, кто именно ответственен за беспорядок возле мусорных контейнеров – в то время как местные органы власти имеют весьма ограниченные возможности контролировать, кто именно пользуется контейнерами.

Одна из идей, которая может улучшить ситуацию, – это "умные" мусорные баки. Их начнут тестировать уже совсем скоро в одном из жилых массивов Бельско-Бялой. И на практике городские власти проверят, может ли такой метод стать действительно эффективным.

"Умные" контейнеры уже есть в нескольких городах Польши – они используют электронные системы идентификации пользователей, а также датчики контроля уровня заполнения контейнеров. Так местные органы власти могут гораздо точнее контролировать систему управления отходами.

И в отличие от обычных мусорных контейнеров, которыми может воспользоваться любой желающий, "умные" контейнеры будут доступны только авторизованным пользователям. Чтобы открыть контейнер, местным жителям придется использовать приложение, индивидуальную карту или другой электронный идентификатор. Система будет фиксировать использование контейнера, а установленные датчики будут предоставлять информацию о том, насколько именно он заполнен.

В Барануве решение с подобными контейнерами оказалось очень удачным: в гмине на мусорные баки установили чипы, которые привязывали бак к определенному дому и контролировали вывоз отходов. Только за один месяц было подано почти 800 новых деклараций об отходах.