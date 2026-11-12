Викидати сміття у Польщі зможуть далеко не всі: у містах вводять нові правила

Нові методи авторизації мешканців для доступу до сміттєвих баків вже протестували в Барануві. І тепер цей приклад хочуть перейняти також інші міста, пише InPoland.

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Як змінять викидання сміття у Польщі?

Неправильне сортування відходів, а також те, що мешканці викидають сміття за межами свого житлового масиву – це проблеми, які у Польщі не зникають роками. І через це чимало сміттєвих контейнерів у містах переповнені. Дуже часто непросто визначити, хто саме відповідальний за безлад біля контейнерів для сміття – тим часом як місцеві органи влади мають дуже обмежені можливості контролювати, хто саме користується баками.

Одна з ідей, що може покращити ситуацію, – це розумні сміттєві баки. Тестуватимуть їх вже зовсім скоро в одному з житлових масивів Бельсько-Бялої. І на практиці міська влада перевірить, чи таке нововведення може стати справді ефективним.

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Розумні контейнери вже є у кількох містах Польщі – вони використовують електронні системи ідентифікації користувачів, а також датчики контролю рівня заповнення контейнерів. Так місцеві органи влади можуть набагато точніше контролювати систему управління відходами.

І на відміну від звичайних контейнерів для сміття, скористатися якими може будь-хто, розумні контейнери будуть доступні лише для авторизованих користувачів. Для того, аби відкрити контейнер, місцевим мешканцям доведеться використати застосунок, індивідуальну картку чи інший електронний ідентифікатор. Система буде фіксувати використання контейнера, а встановлені датчики даватимуть інформацію про те, наскільки саме він заповнений.

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У Барануві рішення з подібними контейнерами виявилося дуже вдалим: у гміні на сміттєві баки встановили чипи, що закріплювали бак за певним будинком й контролювали вивезення відходів. Лише за один місяць було подано майже 800 нових декларацій про відходи.