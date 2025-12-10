На границе с Румынией заработала система EES: что стоит учесть путешественникам

Многие страны уже начали внедрять цифровые системы учета путешественников. 10 декабря в пунктах пропуска на румынской границе также заработала система EES (Entry/Exit System).

Эту информацию сообщили в Госпогранслужбе, передает 24 Канал.

Как отметили пограничники, цифровая система въезда/выезда EES уже работает в пунктах:

Дяковцы – Раковцы,

Красноильск – Вековая де Сус,

Дьяково – Халмеу.

Интересно! Пункт Порубное – Сирет присоединится к системе 9 января 2026 года. А на пункте пропуска Солотвино – Сигету-Мармацией система работает с 12 октября 2025 года.

Остальные пункты пропуска Румынии подключат к EES с 10 марта 2026-го.



На границе с Румынией заработала цифровая система въезда/выезда EES / Фото Unsplash

Как работает система?

Как объясняют на сайте euneighbourseast.eu, процедура включает:

сканирование паспорта;

фотографирование;

снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран (для детей до 12 лет – без отпечатков).

Во время первого пересечения границы создается цифровая запись, а при последующих – данные автоматически сверяются.

Для чего нужна EES? Система EES имеет целью: ускорить контроль на границе; повысить безопасность пересечения; обеспечить точный учет пребывания граждан третьих стран в ЕС. Стоит отметить, что порядок пересечения границы для граждан остается неизменным, поэтому привычные процедуры прохождения паспортного контроля сохраняются.

Что изменится для украинцев при пересечении границы?

Ранее мы писали, что запуск системы EES принесет существенные изменения для путешественников: теперь в паспортах больше не будут ставить привычные штампы. Все въезды и выезды в Шенгенскую зону автоматически будут фиксироваться в централизованной электронной базе.

Это касается граждан третьих стран, в частности украинцев, которые путешествуют в ЕС без визы или по краткосрочной визе, что позволяет пребывание до 90 дней в течение 180-дневного периода.

В рамках новой системы сбор биометрических данных станет обязательным для всех путешественников, которые въезжают и выезжают из Шенгенской зоны.