Украина откроет новый пункт пропуска с Венгрией: в чем его особенность

Скоро заработает пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" на границе с Венгрией. Его оформление уже почти завершено.

Новый пункт пропуска планируют открыть в начале апреля 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Смотрите также На пункте пропуска Украины с Польшей частично ограничат движение: когда и почему

Что известно о новом пункте пропуска Украины с Венгрией

Открытие пункта пропуска "Большая Паладь – Надьгодош" согласовали еще в апреле прошлого года.

Этот ПП построен на временной (модульной) инфраструктуре. Он будет предназначен для оформления легковых авто до 3,5 тонн, и будет работать только в дневное время.



ПП "Великая Паладь – Надьгодош" заработает в начале апреля / Минразвития общин и территорий

Временная инфраструктура установлена как с венгерской, так и с украинской стороны. Там будут работать таможенные и пограничные службы,

– сообщили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что его строительство уже завершается. Также завершены работы по расширению площадки и участка дороги, и обустроены направления движения транспорта.

Сейчас идет подключение к необходимым коммуникациям (водо- и электроснабжение, интернета), устанавливаются шлагбаумы,

– рассказали в пресс-службе.

Справка. Сейчас на границе с Венгрией действует 5 автомобильных пунктов пропуска, крупнейший из них – "Чоп – Захонь", который единственный предназначен для пересечения грузовиков более 7,5 тонн, которые едут с товарами. В феврале этого года там впервые заработало слотирование для еЧерги.