Слотирование заработало 10 февраля. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Что изменилось

Демченко отметил, что еЧерга для перевозчиков и автобусов уже давно функционирует в 29 пунктах пропуска, в том числе и на "Чоп-Захонь". Однако до сих пор там не было слотирования.

До сих пор все перевозчики, которые пересекали этот пункт пропуска, просто регистрировались в электронной очереди для того, чтобы следовать через направление. Теперь же внедрена электронная очередь.

Для того, чтобы каждый перевозчик имел конкретное время, чтобы прибыть к границе, прибыть в пункт пропуска, и, собственно, пройти оформление. Это позволяет исключать скопление автобусов, что приводило к очередям и большему времени на пересечении границы,

– объяснил Демченко.

Он отметил, что на тех направлениях, где нет слотирования, перевозчики могут одномоментно прибывать к границе – и это приводит к очередям среди автобусов.

На направлении, где проводится слотирование, будет отброшено понятие очереди для автобусов. Конечно, это позволит гражданам, которые следуют этими видами транспорта, быстрее пересекать границу,

– добавил представитель ГПСУ.

Стоит отметить, что регистрироваться на конкретное время пересечения границы необходимо всем международным перевозчикам пассажиров, которые пересекают этот пункт пропуска.