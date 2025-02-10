Слотування запрацювало 10 лютого. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Що змінилося

Демченко зазначив, що єЧерга для перевізників та автобусів вже давно функціонує у 29 пунктах пропуску, зокрема і на "Чоп-Захонь". Однак до цього часу там не було слотування.

До нині всі перевізники, які перетинали цей пункт пропуску, просто реєструвалися в єЧерзі черзі для того, щоб слідувати через напрямок. Тепер же впроваджена електронна черга.

Для того, щоб кожен перевізник мав конкретний час, щоб прибути до кордону, прибути в пункт пропуску, і, власне, пройти оформлення. Це дозволяє унеможливлювати скупчення автобусів, що призводило до черг і більшого часу на перетині кордону,

– пояснив Демченко.

Він зауважив, що на тих напрямках, де немає слотування, перевізники можуть одномоментно прибувати до кордону – і це призводить до черг серед автобусів.

На напрямку, де проводиться слотування, буде відкинуте поняття черги для автобусів. Звісно, це дозволить громадянам, які слідують цими видами транспорту, швидше перетинати кордон,

– додав речник ДПСУ.

Варто зазначити, що реєструватись на конкретний час перетину кордону необхідно всім міжнародним перевізникам пасажирів, які перетинають цей пункт пропуску.