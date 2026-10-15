На границе задержали "голубя-контрабандиста": он перевозил таблетки в рюкзачке
Украинские таможенники недавно задержали необычного контрабандиста – им оказался дрессированный голубь, перевозивший через границу небольшой рюкзачок с запрещенными веществами.
На спине голубя закрепили небольшой мешочек, а в нем таможенники обнаружили 178 таблеток с запрещенными веществами, пишут "Украинские схемы".
Что известно о "голубе-контрабандисте"?
По словам правоохранителей, и раньше было известно об использовании птиц для контрабанды, однако впервые удалось задержать такого "курьера". Новость быстро разлетелась в социальных сетях, а пользователи начали шутить о необычном нарушителе.
Сколько лет грозит голубю? И будет ли у него адвокат?
– пошутил один из комментаторов.
Таможенники задержали голубя с контрабандой: смотрите видео
Также многих комментаторов рассмешило, что голубю замазали "лицо".
Что нельзя везти через границу?
Сейчас очень много украинцев пересекают государственную границу – и для того, чтобы на ней не возникло никаких проблем с таможенниками, следует убедиться, что в чемодане нет ничего запрещенного, пишет Visit Ukraine.
В Государственной таможенной службе напоминают, что к запрещенным продуктам относятся мясо, некоторые лекарства, оружие и несколько других категорий. Например, из продуктов питания запрещено перевозить:
- сало и колбасы;
- сыр, молоко и кисломолочные продукты;
- свежее мясо;
- более 20 килограммов рыбы.
Также запрещено везти лекарства с наркотическими или психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения, сильнодействующие медицинские препараты без рецепта врача, а также лекарства, объем которых превышает 500 миллилитров.