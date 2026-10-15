На границе задержали "голубя-контрабандиста": он перевозил таблетки в рюкзачке

Украинские таможенники недавно задержали необычного контрабандиста – им оказался дрессированный голубь, перевозивший через границу небольшой рюкзачок с запрещенными веществами.

На спине голубя закрепили небольшой мешочек, а в нем таможенники обнаружили 178 таблеток с запрещенными веществами, пишут "Украинские схемы".

Что известно о "голубе-контрабандисте"?

По словам правоохранителей, и раньше было известно об использовании птиц для контрабанды, однако впервые удалось задержать такого "курьера". Новость быстро разлетелась в социальных сетях, а пользователи начали шутить о необычном нарушителе.

Сколько лет грозит голубю? И будет ли у него адвокат?

– пошутил один из комментаторов.

Таможенники задержали голубя с контрабандой: смотрите видео

Также многих комментаторов рассмешило, что голубю замазали "лицо".

Что нельзя везти через границу?

Сейчас очень много украинцев пересекают государственную границу – и для того, чтобы на ней не возникло никаких проблем с таможенниками, следует убедиться, что в чемодане нет ничего запрещенного, пишет Visit Ukraine.

В Государственной таможенной службе напоминают, что к запрещенным продуктам относятся мясо, некоторые лекарства, оружие и несколько других категорий. Например, из продуктов питания запрещено перевозить:

сало и колбасы;

сыр, молоко и кисломолочные продукты;

свежее мясо;

более 20 килограммов рыбы.

Также запрещено везти лекарства с наркотическими или психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения, сильнодействующие медицинские препараты без рецепта врача, а также лекарства, объем которых превышает 500 миллилитров.