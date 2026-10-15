На спину голуба закріпили невелику торбинку, а в ній митники знайшли 178 таблеток з забороненими речовинами, пишуть "Українські схеми".
Що відомо про "голуба-контрабандиста"?
За словами правоохоронців, і раніше було відомо про використання птахів для контрабанди, втім, це вперше вдалося затримати такого "кур'єра". Новина швидко розлетілася у соціальних мережах, а користувачі почали жартувати про незвичайного порушника.
Скільки років загрожує голубу? І чи буде в нього адвокат?
– пожартував один з коментаторів.
Митники затримали голуба з контрабандою: дивіться відео
Також багатьох коментаторів розсмішило, що голубові заблюрили "обличчя".
Що не можна везти через кордон?
Зараз дуже багато українців перетинають державний кордон – і для того, аби на ньому не виникло жодних проблем з митниками, слід переконатися, що у валізі немає нічого забороненого, пише Visit Ukraine.
У Державній митній службі нагадують, що до заборонених продуктів належать м'ясо, деякі ліки, зброя та кілька інших категорій. Наприклад, з їжі заборонено перевозити:
- сало та ковбаси;
- сир, молоко та кисломолочні продукти;
- свіже м'ясо;
- понад 20 кілограмів риби.
Також заборонено везти ліки з наркотичними чи психотропними речовинами, що не призначені для медичного застосування, потужні медичні препарати, якщо немає рецепта від лікаря, та ліки, що об'ємом перевищують 500 мілілітрів.