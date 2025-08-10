Путешествия для многих людей превращаются в довольно стрессовый опыт –и особенно для тех, кто боится летать.

Несмотря на то, что многие боятся самолетов, статистически это самый безопасный способ путешествия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Одна мысль о полете на высоте в 9000 метров вызывает тревогу, а когда возникает турбулентность, опыт ухудшается еще больше.

Какие места в самолете лучше не выбирать?

Когда вы покупаете билет на самолет, вы можете выбрать удобное для себя место – и несмотря на то, что за это нужно доплатить, порой это может того стоить – особенно, если вы боитесь турбулентности.

Обычно больше всего толчков и широкий диапазон движений вы чувствуете в задней части самолета,

– рассказал эксперт по авиации Дэниел Бернем.

Хвост самолета часто движется больше, подобно тому, как это происходит с автобусами или автомобилями, когда они проезжают через выбоину на дороге: те, кто сидят позади, подпрыгивают больше всего.



В самолете стоит внимательно выбирать места / Фото Pexels

Поэтому если турбулентность все же случается, стоит избегать именно задних рядов. Но если вы хотите максимально плавной поездки, тогда идеальным решением станут два места.

Сидеть в передней части салона также прекрасно подойдет, чтобы меньше двигаться и было тише, но обычно это будет стоить дополнительно, или как назначенное место, или как билет бизнес-класса,

– рассказал эксперт.

Но если вы не хотите тратить лишние деньги, тогда лучшие места, чтобы максимально избежать турбулентности, расположены ближе к крыльям. Если рассматривать турбулентность как нечто, напоминающее качели, то места у крыльев обеспечивают максимальную стабильность – это связано с расположением центра тяжести на самолете. Чем дальше вы от него, тем сильнее турбулентность ощущаете.

