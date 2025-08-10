Подорожі для багатьох людей перетворюються на досить стресовий досвід – і особливо для тих, хто боїться літати.

Попри те, що чимало людей бояться літаків, статистично це найбезпечніший спосіб подорожі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Одна думка про політ на висоті у 9000 метрів викликає тривогу, а коли виникає турбулентність, досвід погіршується ще більше.

Які місця в літаку краще не обирати?

Коли ви купуєте квиток на літак, ви можете обрати зручне для себе місце – і попри те, що за це потрібно доплатити, часом це може бути того вартим – особливо, якщо ви боїтеся турбулентності.

Зазвичай найбільше поштовхів і найширший діапазон рухів ви відчуваєте в задній частині літака,

– розповів експерт з авіації Деніел Бернем.

Хвіст літака часто рухається найбільше, подібно до того, як це відбувається з автобусами чи автомобілями, коли вони проїжджають через вибоїну на дорозі: ті, хто сидять позаду, підстрибують найбільше.



В літаку варто уважно обирати місця / Фото Pexels

Тож якщо турбулентність все ж трапляється, варто уникати саме задніх рядів. Але якщо ви хочете максимально плавної поїздки, тоді ідеальним рішенням стануть два місця.

Сидіти в передній частині салону також чудово підійде, щоб менше рухатися та було тихіше, але зазвичай це коштуватиме додатково, або як призначене місце, або як квиток бізнес-класу,

– розповів експерт.

Але якщо ви не хочете витрачати зайві гроші, тоді найкращі місця, аби максимально уникнути турбулентності, розташовані ближче до крил. Якщо розглядати турбулентність як щось, що нагадує гойдалку, то місця біля крил забезпечують максимальну стабільність – це пов'язано з розташуванням центру ваги на літаку. Що далі ви від нього, то сильніше турбулентність відчуваєте.

