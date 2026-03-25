Шок для туристов: на Майорке начали бороться с теми, кто ест мороженое
25 марта, 22:02
Алена Гогунская
Основні тези
  • На Майорке вводят меры против туристов, которые едят мороженое на улицах, во избежание пробок.
  • Местные жители жалуются на переполненность улиц, и власти поддерживают инициативы по контролю туристических потоков.

С началом туристического сезона на Майорке местные жители и бизнес вводят необычные меры против толп туристов. Причиной стали не только большие потоки отдыхающих, но и их поведение – в частности перекусы прямо на узких улицах, которые блокируют проходы.

Как сообщает The Olive Press, в туристических районах появились специальные плакаты с призывами не есть мороженое и другие перекусы прямо посреди тротуаров.

Местные жители жалуются, что такие остановки:

  • создают пробки,
  • мешают движению,
  • затрудняют доступ к магазинам.

Кроме плакатов, владельцы заведений устанавливают таблички с просьбой:

  • не сидеть на подоконниках,
  • не занимать лестницы,
  • не перекрывать входы в магазины.

Подобные ограничения уже стали привычной практикой в центральных районах столицы острова – Пальма. Городские власти поддержали эту инициативу. В частности, у здания мэрии на площади Санта-Эулалия охранники следят за тем, чтобы туристы не задерживались у входов и не создавали скоплений.


На Майорке начали бороться с теми, кто ест мороженое / Фото Unsplash

Что известно о туризме на Майорке?

Как пишет BBC, в последние годы Майорка активно борется с явлением overtourism – чрезмерного туризма. Местные жители все чаще заявляют, что:

  • жилье становится недоступным из-за краткосрочной аренды,
  • улицы переполнены туристами,
  • растет уровень шума и загрязнения.

В ответ власти уже вводили ограничения:

  • лимиты на круизные лайнеры,
  • новые правила поведения на пляжах,
  • контроль туристических потоков.

Впрочем, такие меры имеют и негативные последствия. По данным местных бизнесов, часть туристов начала избегать острова из-за строгих правил и протестов.

Какие регионы Европы оказались в списке антипутешествий?

Популярные туристические места Европы, такие как Балкон Джульетты в Вероне, Мона Лиза в Париже и прогулки на гондоле в Венеции, попали в список антипутешествий на 2026 год из-за больших очередей и толп. Эти места рекомендуется избегать, поскольку они часто разочаровывают туристов из-за перегруженности и высоких цен.