Шок для туристов: на Майорке начали бороться с теми, кто ест мороженое

С началом туристического сезона на Майорке местные жители и бизнес вводят необычные меры против толп туристов. Причиной стали не только большие потоки отдыхающих, но и их поведение – в частности перекусы прямо на узких улицах, которые блокируют проходы.

Как сообщает The Olive Press, в туристических районах появились специальные плакаты с призывами не есть мороженое и другие перекусы прямо посреди тротуаров.

Местные жители жалуются, что такие остановки:

создают пробки,

мешают движению,

затрудняют доступ к магазинам.

Кроме плакатов, владельцы заведений устанавливают таблички с просьбой:

не сидеть на подоконниках,

не занимать лестницы,

не перекрывать входы в магазины.

Подобные ограничения уже стали привычной практикой в центральных районах столицы острова – Пальма. Городские власти поддержали эту инициативу. В частности, у здания мэрии на площади Санта-Эулалия охранники следят за тем, чтобы туристы не задерживались у входов и не создавали скоплений.



На Майорке начали бороться с теми, кто ест мороженое / Фото Unsplash

Что известно о туризме на Майорке?

Как пишет BBC, в последние годы Майорка активно борется с явлением overtourism – чрезмерного туризма. Местные жители все чаще заявляют, что:

жилье становится недоступным из-за краткосрочной аренды,

улицы переполнены туристами,

растет уровень шума и загрязнения.

В ответ власти уже вводили ограничения:

лимиты на круизные лайнеры,

новые правила поведения на пляжах,

контроль туристических потоков.

Впрочем, такие меры имеют и негативные последствия. По данным местных бизнесов, часть туристов начала избегать острова из-за строгих правил и протестов.

