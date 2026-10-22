Сколько денег можно вывезти из Украины за границу: правила, документы и штрафы

Украинцы могут вывозить через границу наличные как в гривнах, так и в иностранной валюте, в частности в долларах и евро. Однако в зависимости от суммы денег действуют разные требования, поэтому перед поездкой стоит выяснить, в каких случаях необходимо декларировать денежные средства.

Законодательство Украины определяет сумму, которую можно вывезти без письменной декларации, а также перечень документов для перевозки более крупных сумм денег. Кроме того, во время поездки необходимо учитывать финансовые требования государства, в которое планируется въезд.

Сколько наличных денег можно вывезти из Украины

Украинское законодательство не ограничивает перечень валют, которые разрешено перевозить через границу. Путешественники могут брать с собой гривны, доллары, евро, польские злотые, британские фунты, швейцарские франки и другие денежные единицы.

Главное значение имеет общая сумма наличных. Для определения установленного лимита все средства пересчитываются в евро по официальному валютному курсу.

Без письменного декларирования разрешается перевозить сумму, не превышающую эквивалент 10 тысяч евро. Это правило касается каждого физического лица в отдельности, в том числе несовершеннолетних.

Если общая сумма превышает установленный порог, необходимо подать письменную таможенную декларацию. Для подтверждения происхождения средств могут потребоваться дополнительные документы.

Какие документы нужны на таможне

Для перевозки наличных средств на сумму свыше 10 тысяч евро в эквиваленте необходимо подтвердить происхождение денег. В частности, для этого могут использоваться банковские документы о снятии средств с собственного счета.

Среди документов, которые могут подтверждать происхождение денег, также называют сведения о размещении средств на банковском счете, получении выигрыша в лотерею или дохода от продажи облигаций.

Банковские документы о снятии наличных действуют в течение 90 календарных дней с даты выдачи. При этом соответствующие средства должен снимать владелец счета.

Важно подготовить документы до прибытия на пункт пропуска, поскольку таможенники могут потребовать подтверждение законного происхождения задекларированных денег.

Какой штраф за недекларирование денег

За нарушение правил перевозки валюты предусмотрена административная ответственность. В частности, если человек не задекларировал средства, подлежащие письменному декларированию, ему может грозить штраф.

В соответствии со статьей 471 Таможенного кодекса Украины, его размер составляет 20% от суммы, превышающей разрешенный для перевозки без письменного декларирования лимит.

Поэтому при планировании поездки важно учесть совокупную стоимость всей наличности, независимо от того, в каких валютах она хранится.

Сколько денег нужно для въезда за границу

Помимо украинских таможенных правил, необходимо учитывать требования страны назначения. В некоторых странах иностранцы должны подтвердить наличие достаточных средств для пребывания.

Требования могут зависеть от продолжительности поездки, условий проживания и других обстоятельств. Среди ориентировочных сумм, которые могут потребовать при пересечении границы, называют такие:

Польша – 300 злотых для пребывания продолжительностью до четырех дней.

– 300 злотых для пребывания продолжительностью до четырех дней. Словакия – 56 евро за каждый день пребывания.

– 56 евро за каждый день пребывания. Венгрия – 40 евро в день.

– 40 евро в день. Румыния – 500 евро для поездки продолжительностью до десяти дней.

– 500 евро для поездки продолжительностью до десяти дней. Молдова – 30 евро в день, но не менее 300 евро в общей сложности.

Наличие денежных средств можно подтвердить не только наличными, но и соответствующими банковскими документами. В частности, может потребоваться выписка об остатке средств на счете, выданная не ранее чем за месяц до пересечения границы.

В то же время скриншот баланса в мобильном банковском приложении не всегда принимается в качестве надлежащего подтверждения платежеспособности. Перед выездом стоит проверить актуальные требования конкретного государства, ведь условия въезда и перечень приемлемых документов могут отличаться.