Скільки грошей можна вивезти з України за кордон: правила, документи та штрафи

Законодавство України визначає суму, яку можна вивезти без письмової декларації, а також перелік документів для перевезення більшої кількості грошей. Крім того, під час подорожі потрібно враховувати фінансові вимоги держави, до якої планується в'їзд.

популярні відео

Скільки готівки можна вивезти з України

Українське законодавство не обмежує перелік валют, які дозволено перевозити через кордон. Мандрівники можуть брати із собою гривні, долари, євро, польські злоті, британські фунти, швейцарські франки та інші грошові одиниці.

Головне значення має загальна сума готівки. Для визначення встановленого ліміту всі кошти перераховують у євро за офіційним валютним курсом.

Без письмового декларування дозволено перевозити суму, що не перевищує еквівалент 10 тисяч євро. Це правило стосується кожної фізичної особи окремо, зокрема неповнолітніх.

Якщо загальна сума перевищує встановлений поріг, необхідно подати письмову митну декларацію. Для підтвердження походження коштів можуть знадобитися додаткові документи.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Які документи потрібні на митниці

Для перевезення готівки понад 10 тисяч євро в еквіваленті потрібно підтвердити походження грошей. Зокрема, для цього можуть використовуватися банківські документи про зняття коштів із власного рахунку.

Серед документів, які можуть підтверджувати походження грошей, також називають відомості про розміщення коштів на банківському рахунку, отримання виграшу в лотерею або доходу від продажу облігацій.

Банківські документи про зняття готівки залишаються чинними протягом 90 календарних днів із дати видачі. При цьому відповідні кошти має знімати власник рахунку.

Важливо підготувати документи до прибуття на пункт пропуску, оскільки митники можуть вимагати підтвердження законного походження задекларованих грошей.

Який штраф за недекларування грошей

За порушення правил перевезення валюти передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, якщо людина не задекларувала кошти, які підлягають письмовому декларуванню, їй може загрожувати штраф.

Реклама

Відповідно до статті 471 Митного кодексу України, його розмір становить 20% від суми, що перевищує дозволений для перевезення без письмового декларування ліміт.

Тому під час планування поїздки важливо врахувати сумарну вартість усієї готівки незалежно від того, у яких валютах вона зберігається.

Скільки грошей потрібно для в'їзду за кордон

Окрім українських митних правил, необхідно враховувати вимоги держави призначення. У деяких країнах іноземці повинні підтвердити наявність достатніх коштів для перебування.

Вимоги можуть залежати від тривалості поїздки, умов проживання та інших обставин. Серед орієнтовних сум, які можуть вимагати під час перетину кордону, називають такі:

Польща – 300 злотих для перебування тривалістю до чотирьох днів.

– 300 злотих для перебування тривалістю до чотирьох днів. Словаччина – 56 євро на кожен день перебування.

– 56 євро на кожен день перебування. Угорщина – 40 євро на день.

– 40 євро на день. Румунія – 500 євро для поїздки тривалістю до десяти днів.

– 500 євро для поїздки тривалістю до десяти днів. Молдова – 30 євро на день, але не менш як 300 євро загалом.

Реклама

Наявність грошей можна підтверджувати не лише готівкою, а й відповідними банківськими документами. Зокрема, може знадобитися виписка про залишок коштів на рахунку, видана не раніше ніж за місяць до перетину кордону.

Водночас зображення балансу в мобільному банківському застосунку не завжди приймається як належне підтвердження платоспроможності. Перед виїздом варто перевірити актуальні вимоги конкретної держави, адже умови в'їзду та перелік прийнятних документів можуть відрізнятися.