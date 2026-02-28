Мировые авиакомпании отменили рейсы по всему Ближнему Востоку
- Мировые авиакомпании отменили или перенаправили рейсы в Ближнем Востоке из-за рисков безопасности после ударов США и Израиля по Ирану.
- Компании сталкиваются с логистическими трудностями из-за ограничения воздушного пространства, а пассажирам рекомендуют проверять статус своих полетов из-за непредсказуемости ситуации.
Ведущие мировые авиакомпании отменили рейсы в Ближнем Востоке, а воздушное пространство над некоторыми странами стало пустым. Это произошло из-за эскалации конфликта после совместных ударов США и Израиля по объектам в Иране.
Данные из Flightradar24 показывают, как самолеты вынуждены были перенаправить маршруты или вовсе отказаться от полетов над Ближним Востоком.
Что известно об отмене рейсов?
Мировые авиакомпании, включая европейских и азиатских перевозчиков, объявили об отмене рейсов в города Ближнего Востока или значительное их перенаправление из-за рисков безопасности.
Данные показывают, что небо над регионом существенно опустело по сравнению с предыдущими днями, а маршруты самолетов обходят воздушное пространство Ирана и соседних стран, где случались перехвата ракет.
Рейсы на Ближний Восток начали отменять. Смотрите видео Flightradar24
Часть рейсов, которые имели прямую траекторию над Ираном или Персидским заливом, выбирают альтернативные маршруты через Европу или Южную Азию, что приводит к значительному удлинению времени в воздухе.
Из-за ограничения воздушного пространства авиакомпании сталкиваются с логистическими сложностями, задержками технического обслуживания и изменениями расписаний.
Пассажирам советуют проверять состояние своих рейсов непосредственно в авиакомпаний, поскольку ситуация остается непредсказуемой и может меняться каждый час.
Почему это произошло?
Отмена рейсов происходит в условиях значительной эскалации рисков безопасности для авиации: после ударов по Ирану 28 февраля Тегеран выпустил многочисленные баллистические ракеты, многие из которых перехватили системы ПВО ОАЭ, Катара и других стран, однако обломки падали на жилые районы.
В Дубае обломки ракеты вызвали пожар в районе Palm Jumeirah, упали на пятизвездочный отель и ранили по меньшей мере четырех человек, что дополнительно могло повлиять на решение авиакомпаний приостановить полеты в регионе.
Авиапространство над Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Кувейтом и другими государствами Персидского залива частично закрывали из-за угрозы ракетных ударов и воздушных тревог, что повлекло масштабные отмены рейсов, задержки и перенаправления воздушных маршрутов.