Мировые авиакомпании отменили рейсы по всему Ближнему Востоку

Ведущие мировые авиакомпании отменили рейсы в Ближнем Востоке, а воздушное пространство над некоторыми странами стало пустым. Это произошло из-за эскалации конфликта после совместных ударов США и Израиля по объектам в Иране.

Данные из Flightradar24 показывают, как самолеты вынуждены были перенаправить маршруты или вовсе отказаться от полетов над Ближним Востоком.

Что известно об отмене рейсов?

Мировые авиакомпании, включая европейских и азиатских перевозчиков, объявили об отмене рейсов в города Ближнего Востока или значительное их перенаправление из-за рисков безопасности.

Данные показывают, что небо над регионом существенно опустело по сравнению с предыдущими днями, а маршруты самолетов обходят воздушное пространство Ирана и соседних стран, где случались перехвата ракет.

Рейсы на Ближний Восток начали отменять. Смотрите видео Flightradar24

Часть рейсов, которые имели прямую траекторию над Ираном или Персидским заливом, выбирают альтернативные маршруты через Европу или Южную Азию, что приводит к значительному удлинению времени в воздухе.

Из-за ограничения воздушного пространства авиакомпании сталкиваются с логистическими сложностями, задержками технического обслуживания и изменениями расписаний.

Пассажирам советуют проверять состояние своих рейсов непосредственно в авиакомпаний, поскольку ситуация остается непредсказуемой и может меняться каждый час.

Почему это произошло?