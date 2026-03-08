Вулканы, землетрясения и потопы: украинка раскрыла опасности популярного места для переезда

Перед переездом за границу следует оценить немало факторов – уровень заработков, стоимость жизни, близость к Украине и тому подобное. Но многие люди даже не думают о возможных природных опасностях, которые могут подстерегать в разных регионах Европы.

Многим людям жизнь на отдаленном от континента острове, а именно на Мадейре, кажется настоящим раем. Впрочем, перед тем, как начнете паковать чемоданы, следует узнать о нескольких нюансах жизни там, сообщает viktoriia_madeira.

Что следует знать перед переездом на Мадейру?

Португальский остров среди океана имеет чрезвычайно безопасный вид – и в основном так оно и есть. Впрочем, здесь все же есть несколько природных опасностей. Некоторые из них несколько преувеличены, и бояться их не стоит – а вот другие вполне реальны.

Начала украинка с того, что Мадейра – это вулканический остров. Впрочем, из-за этого переживать не стоит, ведь все вулканы давно неактивны. Впрочем, на Мадейре случаются землетрясения – обычно они довольно слабые, и большинство людей их даже не замечают.

А вот настоящая историческая проблема острова – это наводнения.

Украинка рассказала об опасностях жизни на Мадейре: смотрите видео

Из-за гористого рельефа и высоких долин после сильных ливней вода может превращаться в потоки, которые сходят вниз к городу. Самый большой потоп за последние десятилетия произошел в феврале 2010 года, это была настоящая трагедия для острова,

– поделилась украинка.

Впрочем, она также заметила, что с тех пор на острове провели "огромную работу над ошибками". Русла рек укрепили, а дренажные системы модернизировали, а также установили различные дамбы и защитные барьеры.

Как и в любой жаркой местности, на Мадейре случаются пожары – но, по словам блогера, система реагирования на острове организована очень хорошо.

Мадейра имеет собственные источники пресной воды, а электроэнергию производят из солнца, ветра и воды, поэтому остров почти полностью независим от материка,

– добавила украинка.

Уровень преступности на острове также достаточно низкий, пишет Idealista.

