Туристы советуют обходить популярный курорт на Канарских островах: одна вещь там испортит поездку

Туристы, прибывающие на один невероятно известный испанский курорт, часто оказываются не готовы к одному неприятному факту, о котором не предупреждают туристические флаеры. И именно он портит поездку и приводит к тому, что путешественники не возвращаются на остров.

Остров Лансароте входит в состав Канарских островов и в течение длительного времени был невероятно популярным. Впрочем, все больше туристов заявляют, что "устали" от курорта, а также предупреждают о неприятном нюансе пребывания там, пишет Mirror.

Что нужно знать о Лансароте перед поездкой?

В последнее время туристы, прибывающие на Канарские острова, все чаще жалуются на несколько конкретных проблем. И последние недели обсуждения охватили не только самый популярный остров Тенерифе, но и Лансароте.

Туристы делятся в соцсетях видео, где называют направление неудачным для отпуска из-за одной неожиданной причины – и именно оно отбивает всякое желание возвращаться на остров у многих людей.

Говорится о сильном ветре, который не стихает, по словам туристов, почти никогда.

Пьешь напиток – а в лицо летит песок,

– поделился один путешественник в тиктоке.

Впрочем, в комментариях мнения разделились: многие туристы критикуют остров из-за того, что там нечего делать, другие жалуются на рост цен, проблемы в аэропортах и упадок определенных районов. Жалуются и на нестабильную погоду. Но хватает и восторженных отзывов: многие туристы отмечают, что на Лансароте чрезвычайно приветливые жители, остров и пляжи чистые, а пейзажи – невероятно живописные, пишет Express.



Вулканические пейзажи острова привлекают многих туристов / Фото Pexels

Но несмотря на критику, Лансароте все еще остается невероятно популярным испанским курортом, особенно среди европейцев. Привлекает он прежде всего вулканическими ландшафтами, пляжами и действительно уникальной атмосферой. Но перед тем как заказывать билеты, следует определиться, не отпугнет ли вас ветреная погода – ведь это действительно характерная черта острова.

Это делает остров не очень удачным для пляжного отдыха, одновременно здесь можно попробовать немало водных видов спорта.

