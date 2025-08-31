"Я не вижу здесь ничего классного": украинка рассказала о главном недостатке Германии
- Украинка Лилия, которая проживает в Германии, считает самым большим недостатком жизни в этой стране одиночество и скучность.
- Лилия отмечает, что многие ее знакомые увлечены Германией, но она не видит в ней ничего "классного" и хочет уехать.
Украинка Лилия сейчас проживает в Германии – и она заметила один недостаток в жизни в стране, о котором говорят нечасто.
Жизнь за границей для некоторых людей может стать стрессом – ведь менталитет и обычаи в других странах очень сильно отличаются, сообщает 24 Канал со ссылкой на lilya.fitness.
Что украинке не нравится в Германии?
Самый большой недостаток, который заметила украинка в жизни в Германии – это одиночество.
Жить в Германии – это когда ты сам ходишь в магазин, сам гуляешь, сам ходишь в зал и просто сам с собой уже начинаешь разговаривать,
– поделилась девушка.
Лилия также поделилась, что жизнь в Германии кажется ей скучной – и тот, кто также здесь живет, точно ее поймет.
Максимально жизнь не для меня. Не знаю, что украинцы здесь находят,
– добавила она.
Украинка заметила, что многие ее знакомые в восторге от Германии – в стране можно найти хорошую работу, и многим нравятся немецкие люди. А вот сама Лилия не видит в стране ничего "классного" и надеется как можно скорее уехать из Германии.
