Жизнь за границей для некоторых людей может стать стрессом – ведь менталитет и обычаи в других странах очень сильно отличаются, сообщает 24 Канал со ссылкой на lilya.fitness.

Что украинке не нравится в Германии?

Самый большой недостаток, который заметила украинка в жизни в Германии – это одиночество.

Жить в Германии – это когда ты сам ходишь в магазин, сам гуляешь, сам ходишь в зал и просто сам с собой уже начинаешь разговаривать,

– поделилась девушка.

Лилия также поделилась, что жизнь в Германии кажется ей скучной – и тот, кто также здесь живет, точно ее поймет.

Максимально жизнь не для меня. Не знаю, что украинцы здесь находят,

– добавила она.

Украинка заметила, что многие ее знакомые в восторге от Германии – в стране можно найти хорошую работу, и многим нравятся немецкие люди. А вот сама Лилия не видит в стране ничего "классного" и надеется как можно скорее уехать из Германии.

