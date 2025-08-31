Життя за кордоном для деяких людей може стати стресом – адже менталітет та звичаї в інших країнах дуже сильно відрізняються, повідомляє 24 Канал з посиланням на lilya.fitness.

Що українці не подобається в Німеччині?

Найбільший недолік, який помітила українка у житті в Німеччині – це самотність.

Жити в Німеччині – це коли ти сам ходиш в магазин, сам гуляєш, сам ходиш в зал і просто сам із собою вже починаєш розмовляти,

– поділилася дівчина.

Лілія також поділилася, що життя в Німеччині видається їй нудним – і той, хто також тут живе, точно її зрозуміє.

Максимально життя не для мене. Не знаю, що українці тут знаходять,

– додала вона.

Українка зауважила, що багато її знайомих в захваті від Німеччини – в країні можна знайти гарну роботу, і багатьом подобаються німецькі люди. А ось сама Лілія не бачить у країні нічого "класного" та сподівається якомога швидше виїхати з Німеччини.

