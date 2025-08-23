Украинка Ольга живет и учится в Германии уже в течение нескольких лет, и за это время она успела заметить несколько минусов в этой стране.

Обычно туристы во время путешествий в другие страны успевают насладиться только преимуществами пребывания за рубежом. Но когда человек живет в другой стране в течение длительного времени, очевидными становятся и минусы – и о них Ольга рассказала 24 Каналу.

Бюрократия и наличные деньги

Первый минус, о котором упомянула украинка – это много бумажной переписки, без которой не обойтись. Многие вещи нельзя сделать онлайн, как в Украине, и бюрократии в Германии значительно больше. И еще один минус – это то, что в Германии чаще приходится использовать наличные, а также нужно иметь карточку, которая работает только в Германии.

Невозможность влиться в общество

Украинка поделилась, что найти друзей в Германии значительно сложнее, чем в Украине.

Даже если ты идеально говоришь по-немецки, работаешь с ними, проводишь с ним время, ты всегда будешь другим и они это подчеркнут, чтобы ты не расслаблялся,

– рассказала Ольга.

Нельзя красиво одеться

Украинки привыкли красиво одеваться перед важными событиями или просто на работу и на учебу, а вот в Германии красиво одеться или "нарисоваться" – это отличаться от других.

"Слишком сильно стараться" не хвастается как в Украине, а наоборот осуждается, потому что это нерационально, – добавила девушка.

Алкоголь

Последний минус, о котором рассказала Ольга – это нормализация алкоголизма. В Германии считается нормальным пить пиво или вино ежедневно.

