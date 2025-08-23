"Ти завжди будеш іншим, і це підкреслюватимуть": українка розповіла про основні мінуси Німеччини
- Українка Ольга відзначила бюрократію та часте використання готівки як основні мінуси життя в Німеччині.
- Важко знайти друзів, і навіть при ідеальному знанні мови, ти завжди будеш іншим у суспільстві.
- У Німеччині засуджується старання виглядати гарно, і нормалізується щоденне вживання алкоголю.
Українка Ольга живе та навчається у Німеччині вже протягом кількох років, і за цей час вона встигла помітити кілька мінусів у цій країні.
Зазвичай туристи під час подорожей до інших країн встигають насолодитися тільки перевагами перебування за кордоном. Але коли людина живе у іншій країні протягом тривалого часу, очевидними стають і мінуси – і про них Ольга розповіла 24 Каналу.
Бюрократія та готівка
Перший мінус, про який згадала українка – це багато паперового листування, без якого не обійтися. Чимало речей не можна зробити онлайн, як в Україні, і бюрократії у Німеччині значно більше. Та ще один мінус – це те, що в Німеччині частіше доводиться використовувати готівку, а також потрібно мати картку, яка працює лише в Німеччині.
Неможливість влитися у суспільство
Українка поділилася, що знайти друзів у Німеччині значно складніше, ніж в Україні.
Навіть якщо ти ідеально говориш німецькою, працюєш з ними, проводиш з ним час, ти завжди будеш іншим і вони це підкреслять, щоб ти не розслаблявся,
– розповіла Ольга.
Не можна гарно вдягнутися
Українки звикли гарно вдягатися перед важливими подіями чи просто на роботу та на навчання, а ось в Німеччині красиво вдягнутися чи "намалюватися" – це відрізнятися від інших.
"Надто сильно старатись" не хвалиться як в Україні, а навпаки засуджується, бо це нераціонально, – додала дівчина.
Алкоголь
Останній мінус, про який розповіла Ольга – це нормалізація алкоголізму. В Німеччині вважається нормальним пити пиво чи вино щодня.
До слова, раніше ми вже розповідали, чого українці найбільше бракує у Німеччині.