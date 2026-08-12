"Не все так однозначно": об этих минусах Испании украинцы узнают только после переезда

Украинка Полина переехала в Испанию из Германии два года назад. И на тот момент она считала Испанию просто идеальной страной для жизни –, но оказалось, что у нее есть немало неожиданных недостатков.

О некоторых минусах и "подводных камнях" жизни в стране можно узнать уже только после переезда, поделилась mrs.faustova.

О каких минусах жизни в Испании стоит знать?

После жизни в Германии блогерша и ее муж долго выбирали между Португалией и Испанией, и в конце концов остановились на последней. При выборе учитывали не только климат и море, но и думали об экономике, безопасности, сложностях в изучении языка и поиске работы.

Испания тогда казалась почти идеальной, но есть вещи, которые ты никогда не сможешь предусмотреть, пока не поживешь в стране. Мы не учли, что здесь бывают стихийные бедствия,

– поделилась украинка.

После ее переезда в Валенсию там произошло наводнение – в 2024 году по стране пронесся шторм "Дана", который привел к гибели 220 человек. Оказалось, что в сезон дождей наводнения случаются довольно часто.

Украинка рассказала о неожиданных минусах Испании: смотрите видео

Еще одной неожиданностью для украинки стали лесные пожары. Одна из последних неприятностей касалась пожара в новостройке, где живет девушка. Кроме того, она и не подозревала, насколько серьезна в Испании проблема мелкой преступности.

Она рассказала, что телефоны порой вырывают прямо на улице, в машинах выбивают стекла и грабят. Кроме того, под окнами ее дома живут бездомные, и за последние два года их стало "в разы больше".

Но знаете что? Несмотря на все это, спустя два года я все равно могу сказать: для нас это было правильное решение. Потому что именно здесь я впервые после Харькова почувствовала себя как дома. Но я поняла одну вещь: идеальной страны не существует,

– добавила украинка.

Что еще стоит знать перед переездом в Испанию?

Прежде чем принять решение о переезде, следует взвесить очень много "за" и "против", пишет A little adrift. Например, общая стоимость жизни в Испании ниже, чем во многих других странах ЕС, однако есть некоторые вещи, которые там значительно дороже. В частности, коммунальные услуги довольно дорогие, а установка кондиционера летом (без которого и испанское лето перенести будет довольно сложно) обойдется в копеечку.

Кроме того, в Испании довольно высокие налоги – особенно на прибыль и имущество.