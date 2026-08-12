Про деякі мінуси та "підводні камені" життя в країні можна дізнатися вже тільки після переїзду, поділилася mrs.faustova.

Про які мінуси життя в Іспанії варто знати?

Після життя в Німеччині блогерка та її чоловік довго обирали між Португалією та Іспанією, і зрештою зупинилися на останній. Під час вибору зважали не лише на клімат та море, але й думали про економіку, безпеку, складнощі у вивченні мови та пошуку роботи.

Іспанія тоді виглядала майже ідеальною, але є речі, які ти ніколи не можеш прорахувати, поки не поживеш в країні. Ми не врахували, що тут бувають природні катастрофи,

– поділилася українка.

Після її переїзду до Валенсії там трапилася повінь – у 2024 році по країні вдарив шторм Dana, що призвів до загибелі 220 людей. Виявилося, що в сезон дощів повені трапляються досить часто.

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Українка розповіла про несподівані мінуси Іспанії: дивіться відео

Ще однією несподіванкою для українки стали лісові пожежі. Одна з останніх неприємностей стосувалася пожежі в новобудові, де живе дівчина. Окрім того, вона й не підозрювала, наскільки серйозною в Іспанії є проблема дрібної злочинності.

Вона поділилася, що телефони часом можуть виривати просто на вулиці, в машинах вибивають вікна та грабують. Окрім того, під вікнами її будинку живуть безхатченки, і за останні два роки їх стало "в рази більше".

Але знаєте що? Попри все це, через два роки я все одно можу сказати: для нас це було правильне рішення. Бо саме тут я вперше після Харкова відчула себе вдома. Але я зрозуміла одну річ: не існує ідеальної країни,

– додала українка.

Що ще варто знати перед переїздом до Іспанії?

Перед рішенням щодо переїзду слід зважити дуже багато "за" та "проти", пише A little adrift. Наприклад, загальна вартість життя в Іспанії нижча, ніж в багатьох інших країн ЄС, але є деякі речі, які там значно дорожчі. Зокрема комунальні послуги досить дорогі, а встановлення кондиціонера влітку (без якого і іспанське літо буде витримати досить склад) обійдеться в копійку.

Окрім того, в Іспанії досить високі податки – особливо на прибуток та майно.