"Прожить очень тяжело": украинка открыла, кому не следует ехать в Португалию

Украинка, живущая в Португалии, поделилась, что эта страна подходит далеко не для всех, и в ней хватает недостатков.

Португалия – это очень красивая и солнечная страна, что привлекает немало путешественников. И многие украинцы хотят переехать туда навсегда, или же поехать на заработки. Впрочем, многих Португалия может разочаровать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ukraine_portugal.

Кому не стоит переезжать в Португалию?

Первое, о чем предупреждает украинка – это португальские зарплаты. Многие ошибочно думают, что с обычной работой можно будет спокойно жить в стране и ни в чем себе не отказывать – однако это не так.

В Португалии минимальная зарплата – это 820 – 860 евро. И хорошо, если у вас будет и работа, на которой будут доплачивать за обеды – то есть предоставлять продуктовую карту, и на той карте будут начисления 150 – 180 евро в зависимости от вашего договора,

– поделилась женщина.

И даже в случае, если работать сверхурочно, обычный работник обычно не может получить больше, чем 1200 евро. И именно поэтому большинство людей в Португалии ищут дополнительные подработки – например, уборка или сбор яблок.

Зато подойдет страна для людей, имеющих удаленную работу в IT, продажах и тому подобное.

Также Португалия не подойдет для людей, которые не терпят бюрократии, ведь разбираться с документами придется долго.

С документами очень большие проблемы – для того, чтобы их оформить, нужно очень долго ждать,

– рассказала блогерша.

Третий пункт, на который нужно обратить внимание – это аренда жилья. По сравнению с заработной платой она настолько дорогая, что найти квартиру очень непросто. Ведь даже в небольшом португальском городе жилье часто стоит 800 евро и дороже.

