Ужасное качество воды и очень высокие цены: украинка перечислила минусы популярного города в Польше

Украинка, задумавшаяся о переезде из Италии в Польшу, рассказала о пяти главных минусах, о которых ее часто предупреждают. И в правдивости некоторых из них она уже успела убедиться на собственном опыте.

Украинская блогерша Евгения, что переезжает в Варшаву, рассказала о 5 минусах, которые обязательно нужно учесть, прежде чем принимать такое важное решение.

Какие минусы есть в жизни в Польше?

Плохое качество воды и воздуха

О плохом качестве воздуха девушку предупреждали многие люди, уже живущие в Польше. О чем она пока не уверена – но даже за несколько недель уже поняла, что вода в Варшаве действительно не очень высокого качества.

Лицо действительно стягивает, ноги чешутся, руки как наждачная бумага, у мужа обострился дерматит. Короче, как минимум будем ставить фильтры, иначе коже и волосам конец,

– поделилась она.

Сложности с документами

Многие комментаторы предупреждают, что оформить вид на жительство в Польше непросто, а документы приходится ждать уже в самой Польше. Для блогерши, которая снимает много видео из путешествий, это может стать большой проблемой.

Украинка рассказала о минусах Польши: смотрите видео

Отношение поляков

В последнее время все больше украинцев замечают негативное отношение поляков к ним – но сама эта украинка такого на собственном опыте не ощутила.

Да и, честно говоря, мне на всю эту болтовню наплевать – пока это не доставляет мне реальных проблем,

– добавила девушка.

Высокие цены

С этим пунктом украинка и согласна, и нет. По сравнению с Италией продукты и услуги не дороже, а вот платная медицина даже существенно уступает по цене. Также не очень дорогими в Польше оказались рестораны и такси.

Самой дорогой является краткосрочная аренда жилья.

Впрочем, в Варшаве немало денег придется отдать и за долгосрочную аренду, пишет Numbeo. Вот какие цены в городе:

однокомнатная в центре города – 4742 злотых в месяц;

однокомнатная за пределами центра – 3699 злотых в месяц;

трехкомнатная квартира в центре города – 8431 злотый в месяц;

трехкомнатная квартира за пределами центра – 5984 злотых в месяц.

Для комфортной жизни семье из 4 человек в столице Польши понадобится 11 815 злотых (141 269 гривен) – впрочем, без учета арендной платы. А вот одному человеку в месяц требуется примерно 42 000 гривен.

Депрессивная погода

Для многих погода в Польше с облачностью, дождями и большим количеством пасмурных дней становится настоящим испытанием. Однако украинка призналась, что за время пребывания в Варшаве видела только солнце, поэтому в правдивости этого "недостатка" убедиться еще не успела.