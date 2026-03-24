"Ты всегда будешь чужой": украинка рассказала, что ее раздражает в популярной стране Европы

Украинка Ирина живет во Франции уже не один год – и она убеждена, что жить в этой стране нормально не получится, если действовать так, как привыкли в Украине.

Многие украинцы для переезда в Европу выбирают именно Францию. Причин для этого немало, но украинка предупреждает, что эта страна – это не одни лишь круассаны и романтика. Здесь также хватает и существенных недостатков – и многие к ним оказываются не готовы, сообщает francais.iren.

Что раздражает украинку во Франции?

Первое, что заметила женщина – во Франции все делается медленно.

Если ты ожидаешь быстрых результатов, не умеешь ждать, или реагируешь слишком прямо – тебе будет трудно. Французы не кричат: они улыбнутся и скажут прийти через полгода, даже если в Украине эту проблему решили бы за сутки,

– поделилась украинка.

После переезда она быстро поняла, что главное во Франции – не стать "своей", а примириться с тем, что иностранцев здесь всегда будут воспринимать за чужих, даже если они очень хорошо знают язык. Она рассказала, что когда французы слышат акцент, они "косо смотрят", или же сразу переходят на английский язык.

Украинка рассказала об особенностях Франции: смотрите видео

Лично меня это очень бесит: потому что приходишь в кафе, а тебе пихают меню на английском,

– добавила блогерша.

Впрочем, она также отметила, что во Франции есть также очень много плюсов, и именно поэтому многие украинцы хотят там остаться.

Важно! По состоянию на 2025 год во Франции временную защиту имели примерно 55 000 украинцев, пишет Euronews.

