Украинцы бьют рекорды на рынке недвижимости Польши: квартиры покупают тысячами

В последние годы рынок жилой недвижимости в Варшаве претерпевает заметные изменения. Они частично связаны с ростом доли иностранных покупателей. Девелоперы и аналитики отмечают, что все больше сделок заключают граждане других стран, прежде всего Украины и Беларуси.

Как пишет Ewarszawa.pl, спрос со стороны этих групп стабильно повышается из года в год, формируя заметный тренд на рынке столицы Польши.

Сколько жилья приобрели украинцы и белорусы?

По словам Марека Шмидта, директора по продажам компании Dom Development, доля иностранцев среди клиентов в Варшаве остается относительно стабильной, но уже на уровне около 10%.

Среди наших варшавских клиентов доля иностранцев в последнее время остается стабильной на уровне около 10 процентов,

– отметил он.

Самой большой группой среди иностранных клиентов остаются украинцы. Они покупают жилье в Варшаве как для собственного проживания, так и с инвестиционной целью. Вторую по активности группу составляют граждане Беларуси, чье присутствие на рынке также быстро растет.



Эксперты связывают это с миграционными процессами и изменениями на рынке труда в польской столице. По данным рынка, в 2025 году белорусы приобрели в Польше более 2700 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Украинцы сейчас владеют около 9,3 тысячами квартир в стране.

Аналитики отмечают, что спрос со стороны граждан Украины и Беларуси уже стал одним из факторов, который влияет на структуру спроса в сегменте новостроек в Warsaw, и эта тенденция, вероятно, сохранится в ближайшие годы.

