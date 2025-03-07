Без войн и пандемий: где в мире до сих пор живут неконтактные племена

Неконтактные племена – это народы, которые сознательно избегают контактов с внешним миром и современной цивилизацией. На самом деле полностью изолированных племен осталось немного, однако некоторые из них сохранились и до сих пор.

Такие племена продолжают жить без существенного контакта с внешним миром, некоторые из них агрессивно воспринимают новых людей. Об этом пишет 24 Канал.

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Где в мире есть неконтактные племена

Одним из самых известных неконтактных племен являются сентинельцы, которые проживают на Северном Сентинельском острове в Бенгальском заливе. Они известны тем, что оказывают активное сопротивление любым попыткам контакта извне. Подходить к их острову крайне опасно для жизни.



Сентинельцы, 1870 год / Википедия

В Южной Америке, в частности в Амазонии, тоже есть несколько неконтактных племен. Например, тагаери и тароменане, которые являются частью народа ваорани в Эквадоре – они живут в национальном парке Ясуни.

Также известны племена киринери, науа и нанти, которые живут в заповеднике Науа-Кугапакори в Перу.

Еще некоторые неконтактные племена проживают на острове Новая Гвинея. По оценкам, там насчитывается около 44 таких групп.

Стоит отметить, что контакты с такими племенами могут быть опасными не только для гостей, но и для них, поскольку они не имеют иммунитета ко многим заболеваниям, распространенных в современном обществе.

Поэтому многие организации выступают за сохранение их изоляции и защиту их территорий.

К слову, в июле 2024 года в Перу состоялось историческое событие – там зафиксировали племя, которое отказывается от контакта с миром. Члены племени Mashco Piro вышли из джунглей и приблизились к деревням контактных племен.